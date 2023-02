Attacco a Zelensky | dopo le polemiche Silvio Berlusconi corregge il tiro | “Noi sempre al fianco dell’Ucraina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 febbraio 2023) A poco più di 48 ore dalle sue dichiarazioni contro le strategie del presidente ucraino Volodymyr Zelenky, il leader di Forza Italiail. “Guardiamo ai fatti. Noi abbiamosostenuto il popolo ucraino, abbiamovotato in Italia e in Europa senza esitazioni e tentennamenti il sostegno all’Ucraina con l’invio di finanziamenti e di armi. Io sonostato e sto dalla parte del popolo ucraino e della pace. La mia speranza è quella che si possa trovare presto una soluzione diplomatica a questa guerra molto pericolosa per tutti noi”, scrive in una nota. “Ho semplicemente suggerito un grande piano Marshall dell’Occidente per la ricostruzione, come possibile via diplomatica ...