ATP Rotterdam 2023 | Richard Gasquet sorprende Carreno Busta | bene Wawrinka | Dimitrov e Barrere

(Di martedì 14 febbraio 2023) Cala il sipario sulla prima giornata dell’ATP 500 di. Sul cemento indoor olandese si sono disputate oggi le prime quattro partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. La sorpresa di giornata è sicuramente il successo del francesecontro lo spagnolo Pablo(testa di serie n.7). Dopo un primo set perso per 6-2, il transalpino riesce a cambiare marcia e prima conquista il secondo set al tie-break (7-5) e poi completa la rimonta con il 6-2 nel terzo parziale. Al secondo turnoaffronterà lo svizzero Stan, uscito vincitore quest’oggi dal match contro il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Sorride il bulgaro Grigor ...

