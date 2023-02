ATP Rotterdam 2023 | esordio perfetto per Auger-Aliassime | Sonego eliminato

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Matchda parte di Felix, che torna lì dove un anno fa vinse il primo titolo della carriera e lo fa alla grande, battendo Lorenzocon lo score di 6-2 6-3 dopo 1 ora e 22 minuti di dominio. Il numero 3 del seeding si qualifica al secondo turno nell’ATP 500 die si appresta ad affrontare Gregoire Barrere, il qualificato francese che haDavid Goffin per 6-0 7-6 nella serata di lunedì. Per l’italiano, che ha vinto solo 3 incontri sugli 8 disputati nel, ci sarà un altro balzo indietro nel ranking: dal prossimo lunedì, sarà al massimo numero 70 del mondo. L’inizio del match è caratterizzato, come previsto viste le caratteristiche dei giocatori, da un dominio di entrambi nei rispettivi turni di servizio, con ...