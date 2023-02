ATP Buenos Aires 2023 | Fabio Fognini deve arrendersi a Laslo Djere nel primo turno Niente sfida contro Alcaraz

(Di martedì 14 febbraio 2023) Non arrivano buone notizie dal tennis azzurro sulla terra rossa di(Argentina).(n.66 del mondo) è stato sconfitto aldel torneo sudamericano dal serbo(n.57 ATP) con il punteggio di 6-4 6-4. Il ligure, costretto a fare i conti con un fastidioso infortunio in questa primissima parte dell’anno (frattura intra-articolare della falange del piede sinistro), non è riuscito a trovare la giusta continuità di rendimento al cospetto di un tennista solido che, invece, della consistenza ha fatto la propria arma. Sarà quindiad affrontare nel prossimola testa di serie n.1, Carlos, all’esordio in stagione, dopo aver dovuto saltare gli ...

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Fabio Fognini subito eliminato agli Argentina Open, torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Buenos Aires. Il 35enne ligure n.66 al mondo è stato battuto per 6-4 6-4 dal serbo Laslo Djere. Sul 5-3 sbatte contro un pannello in fondo al campo nella postazione dedicata ai giudici di linea procurandosi una storta al piede sinistro.