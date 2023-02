(Di martedì 14 febbraio 2023)sarà il grande protagonista del Meeting di, quinta tappa del World Indoor Tour (livello gold) dileggera che andrà in scena mercoledì 15 febbraio. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà alla ribalta dopo aver corsi i 60 metri in 6.57 una decina di giorni fa a Lodz e punta a migliorarsi nell’appuntamento in Francia, dove tra l’altro inseguirà il terzo sigillo consecutivo dopo le affermazioni del 2021 (6.54) e del 2022 (6.50). Il velocista lombardo vuole prolungare la propria striscia di successi al coperto (nel frattempo arrivata a 19 sigilli e a due anni di imbattibilità).è stato lapidario sul proprio profilo social: “Siamo pronti ad accendere i motori, seguitemi nelle prossime gare: vi divertirete“. Dopo la trasferta in terra ...

Secondo impegno stagionale per il velocista azzurro, che in Francia proverà a migliorare il crono fatto registrare sui 60 metri a ...Due gare in cinque giorni, quattro sprint tra batterie e finali, mercoledì a Liévin e domenica ad Ancona. È cominciata una settimana cruciale perJacobs nel percorso di avvicinamento agli Europei indoor in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo è volato oggi in Francia per il Meeting Hauts - ...

Atletica, Christian Coleman sfreccia a New York e risponde a Bromell: Marcell Jacobs avvisato. Temponi dagli USA e 5 WL OA Sport

Ecco gli avversari di Marcell Jacobs a Lievin: niente americani, sotto con gli africani Queen Atletica

Atletica, il direttore La Torre: "Jacobs lascia sempre il segno" Tag24

Atletica, Marcell Jacobs torna all'assalto! Il Messia deve rispondere a Prescod, serata di fuoco a Lievin OA Sport

Atletica, Marcell Jacobs è accerchiato dagli americani: Bromell, Coleman, Williams tuonano. Prescod rivale agli Europei: le classifiche OA Sport

