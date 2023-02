Atletica | Campionati Italiani 2023 | gli iscritti ad Ancona Marcell Jacobs e tante stelle azzurre presenti

(Di martedì 14 febbraio 2023) Signore e signori, allacciatevi le cinture. Saranno deiAssoluti indoor diin grande stile quelli in programma sabato 18 e domenica 19 al Palaindoor di. Un evento che rappresenterà l’ultima occasione per qualificarsi agli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo). Due giornate di gare tanti big azzurri, con tanta voglia di fare bene. Inutile dire che il più atteso è il bi-campione olimpico di Tokyo 2020 (100 metri e 4×100), che ha dato conferma della sua partecipazione con l’obiettivo di centrare il terzo titolo italiano consecutivo nei 60 metri, specialità nella quale è campione d’Europa e del mondo in carica, oltre che detentore del record continentale di 6.41. Una prova nella qualesi ...

... sabato 18 e domenica 19 marzo, al Palaindoor di Ancona, avranno luogo iItaliani ... oltre che a Mattia Furlani (Fiamme Oro), chiamato a confrontarsi con Jacopo Quarratesi (Livorno) ......europei di volo acrobatico (Pavullo nel Frignano, 3 - 17 settembre) Davis Cup by Rakuten (14 - 17 settembre, Unipol Arena) Finali nazionali diunder 23 (30 settembre - 1 ottobre, ...

Atletica, Marcell Jacobs torna all'assalto! Il Messia deve rispondere a Prescod, serata di fuoco a Lievin OA Sport

Atletica, Bottai è campione italiano QuiLivorno.it

Atletica, Campionati Italiani Allievi Indoor: Giada Donati è una predestinata, bronzo nei 400 ForlìToday

Atletica leggera: Campionati Italiani Allievi, ancora scatenati i fratelli Pagliarini picenotime.it

Atletica, il ravennate Enrico Ricci bronzo ai Campionati Italiani Indoor Allievi RavennaToday

Signore e signori, allacciatevi le cinture. Saranno dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica in grande stile quelli in programma sabato 18 e domenica 19 al Palaindoor di Ancona. Un evento ...Signore e signori, allacciatevi le cinture. Saranno dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica in grande stile quelli in programma sabato 18 e domenica 19 al Palaindoor di Ancona. Un evento ...