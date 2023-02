Atalanta | Congerton | «Obiettivo ritornare in Europa Su Lookman…»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole disul suo periodo all’tra ambizioni, elogi e soddisfazioni nei confronti di Lookman Ai microfoni della BBC, il direttore dell’area sport dell’Leeha parlato della sua esperienza a Bergamo: dall’ambiente atalantino fino ad arrivare a Lookman (portato esplicitamente da lui). LOOKMAN – «Le parole di Gasp? Mi ha fatto piacere, ma non mi piace prendermi tutti i meriti, perché è sempre merito di tutti e quindi del club. Lo conosco bene, sin da ragazzino, ma è lui anche ad aver scelto noi, e ha fatto la scelta giusta. Spero salga di livello anche per il bene dell’».TOP CLUB – «Sono qui per portare in dote al Club l’esperienza accumulata negli anni, nelle mie varie esperienze professionali, e per dare un contribuito ...

