Assegno di mantenimento | la nuova normativa è una stangata | terrorizzati da regole dure

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 14 febbraio 2023) Cambia tutto per l’di. E’ in atto unache spaventa i diritti interessati: cosa succede nel dettaglio. Una novità nell’diche preoccupa per le conseguenze se non viene messa in atto. Il grande cambiamento prevede, andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.di: la(Ilove trading.it)L’di, una prestazione che viene data al coniuge in disparità economica al momento della separazione, cambia totalmente. E’ una prestazione dovuta, pur sempre un’entrata economica, e in quanto tale dovrà essere dichiarata. Il coniuge che ha più ...