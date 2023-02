Assalto armarto e urla | la sparatoria con morti nell' Università

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ancora unain unaUsa. Almeno 3 persone sono rimaste uccise e 5 ferite lunedì notte alla Michigan State University, nel campus di East Lansing, a circa 145 chilometri a nord-ovest di Detroit. Il sospetto killer, 43 anni, si è tolto poi la vita fuori dal campus. Gli spari sono iniziati poco prima delle 20.30 ora locale,a Berkey Hall ee vicinanze del sindacato studentesco, un popolare luogo di ritrovo, come ha precisato Chris Rozman, vice capo ad interim del dipartimento di polizia del campus. Centinaia gli agenti che si sono riversati nel campus alla ricerca dell'uomo che aveva fatto fuoco contro gli studenti. Lo stato del Michigan ha circa 50.000 studenti. Tutte le attività del campus sono state cancellate per 48 ore, comprese l'atletica e le lezioni. L'auditorium della East Lansing ...

Assalto Armato Nell’area Di Servizio, “colpo” Nel Basso Salento ... Corriere Salentino

Assalto armato al Quinson Bar a Somma: rapinato pure un cliente ilmediano.com

Napoli, assalto armato per rubare l’auto: bloccano la strada con un cassonetto, poi la pistola puntata… Il Fatto Quotidiano

Michigan, sparatoria nell'Università con morti. L'assalto armato e le urla Il Tempo

Strage nel campus dell'università del Michigan: 3 morti e 5 feriti. Il killer si è suicidato la Repubblica

I nemici sono piuttosto vari: si va dai lupi che vi assaltano in corpo a corpo a degli arcieri che ... Lara guadagna dei punti esperienza che le permettono di sbloccare abilità con le armi, come colpi ...La testimonianza Parla l’imprenditore Armando Salvans Juarez, già vittima il 30 ottobre di un drammatico agguato: «Alle 21 c’erano i chiodi e i furgoni rubati in altre aziende a bloccare le strade» «S ...