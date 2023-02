Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 13 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 14 febbraio 2023): idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ottimo esordio per la fiction I fiori sopra l’Inferno, che vince la prima serata con una media di 4,7 milioni di spettatori, mentre il GF Vip cala leggermente rispetto alla settima scorsa. Esordio discreto per Stasera tutto è possibiloe, basse tutte le altre reti.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Fiori sopra l’Inferno – I casi di Teresa Battaglia ha totalizzato 4748 spettatori, 25,49% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2676 spettatori (share 19,80%). Il programma documentaristico Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 765 ...