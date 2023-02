ASCOLTI TV 13 FEBBRAIO 2023 | 4 | 7 MILIONI PER LA PRIMA DI FIORI SOPRA L’INFERNO 25 | 5% | GFVIP 19 | 8% | STEP 8 | 4% | LE REGIONALI TRA RAI1 11 | 2% | LA7 4 | 3% E RETE 4 3 | 6% | EXPLOIT DIACO 9 | 6% E TRONI 27 | 2%

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 14 febbraio 2023)TV 13· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3523 39.45 PT – 8918 40.98 24 – 3366 37.69 PT – 7862 36.13 Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – 954 20.60Storie Italiane – 1053 23.30Storie Italiane – 1053 19.90È Sempre Mezzogiorno! – 1709 17.30Tg1 + Tg1 Ec. – x + 2657 20.20Pres. Oggi è un Altro Giorno – 2145 16.32Oggi è un Altro Giorno Short – 1920 15.46Tg1 Speciale – 1093 11.19Pres. Vita in Diretta – 1849 19.43Vita in Diretta – 2522 22.15L’Eredità – 3588 24.41L’Eredità – 4717 26.37Tg1 – xSoliti Ignoti – 5465 24.66– 4748 25.49Storie di Sera + Viva Rai2! – xPagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1063 22.20Mattino 5 News – 939 20.80Forum – xTg5 – xBeautiful – 2413 18.53Terra Amara – ...