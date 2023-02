Arval - Flotta in crescita dell8 | 3%

(Di martedì 14 febbraio 2023) Con 1.592.024 veicoli noleggiati,ha realizzato nel 2022 unadel 5,5% organica e dell'8,3% dellanoleggiata, comprendendo anche le acquisizioni di Terberg Business lease group e delle attività di noleggio di Bcr. Lo specialista del noleggio a lungo termine si trova adesso a metà del piano strategicoBeyond 2020-2025, con unaelettrificata di circa 300mila unità, 4 volte superiore al dato del 2019. Lafinanziata nel 2022 alle aziende è di 1.082.503 veicoli, mentre il segmento retail assomma 454.062 veicoli, o 437.445 al netto delle acquisizioni. Forte anche l'incremento del medio termine (+48%). In Italia, l'anno scorso sono stati 247.658 i veicoli noleggiati, con unadell'1,8% sul 2021. In questo caso è il retail a ...

Sempre scorrendo i dati 2022, laMid Term segna un incremento del 48% e gli oltre 8.000 collaboratori dioffrono i loro servizi a più di 300.000 utenti in 30 Paesi. Andamento ...Inoltre,ha raggiunto circa 300.000 veicoli elettrificati nella propriaentro la fine del 2022. IN ITALIA - Anche perItalia il 2022 si è chiuso con una crescita della...

Grazie anche alle acquisizioni, la specialista dell’NLT ha migliorato nel 2022 le proprie prestazioni in vista del consolidamento del piano 2020-2025 ...A trainare la crescita il segmento Retail, che registra un aumento del 10% e, in particolare, il canale dei privati, che segna un +20% sull’anno precedente. In forte incremento anche la flotta Arval M ...