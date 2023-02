Artigiani e commercianti | i contributi dovuti per l’anno 2023

(Di martedì 14 febbraio 2023) La Circolare Inps del 10 febbraionumero 19 ha comunicato gli importi deidapercorrente, calcolati applicando l’aliquota del 24% per i titolari e i collaboratori di età superiore ai ventuno anni, ridotta al 23,25% per quanti hanno un’età inferiore a quella citata.L’Istituto ricorda inoltre che l’aliquota per gli under 21 continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari allo 0,45%, sino al raggiungimento della soglia del 24%.Sempre nelprosegue:L’applicazione della riduzione del 50% deidaglicon più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto; L’aumento ...

... in quest'ultimo caso, infatti, l'aliquota IVS viene applicata, indipendentemente dal reddito del lavoratore, sul reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps. ...Tutti volevano essere a Sanremo - continua - , a dimostrazione del grande lavoro di Squadra da parte di tutti gli addetti ai lavori, dai ristoratori agli albergatori, ai, agli, ...

Artigiani e commercianti, contributi 2023 eDotto - Informazione Professionale

IVS Artigiani e Commercianti - Aliquote per il 2023 Redazione Fiscale

Artigiani e commercianti: aggiornati i contributi dovuti per il 2023 Ipsoa

Artigiani e Commercianti: cartelle e avvisi bonari nel Cassetto previdenziale INPS PMI.it

Artigiani e commercianti: l'INPS ha stabilito la contribuzione 2023 MySolution

Raggruppa cittadini del basso versante: "Il livello del traffico non giustifica il consumo del territorio e certi costi elevati" ...Evento che coinvolge 8 realtà diverse decise a far squadra per far battere il cuore di chi passa in una delle aree artisticamente più vive della Capitale ...