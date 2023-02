Arrestato piromane sabino | sconterà 3 anni di carcere

Leggi su sabinaonline

(Di martedì 14 febbraio 2023) RIETI – I Carabinieri Forestale delle Stazioni di Contigliano e Montebuono, unitamente a militari della Stazione Carabinieri di Torri in Sabina, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti nei confronti di un 50enne, residente a Cantalupo in Sabina, per il reato di incendio boschivo doloso. L’attività investigativa avviata nel luglio 2017 dai Carabinieri della Stazione Forestale di Montebuono e dal Comando Stazione di Stimigliano, è stata poi condotta da un Gruppo di lavoro istituito dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti e composto da militari altamente specializzati effettivi a diversi reparti dipendenti. Le indagini, conclusesi nel dicembre 2017, avevano, già all’epoca, portato agli arresti domiciliari del presunto responsabile dei roghi che avevano interessato il Comune di Forano, nei mesi di luglio ed agosto dello stesso anno, ...