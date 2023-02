Armi clandestine nell’azienda bufalina | arrestato 45enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Tammaro (Ce) – Tre pistole, una con matricola abrasa e due di probabile provenienza illecita, oltre ad una vecchia lupara, sono state sequestrate dalla Polizia di Stato alFrancesco Diana, titolare di un’aziendasituata a San Tammaro, nel Casertano; l’uomo, incensurato, è finito agli arresti domiciliari per detenzione abusiva dida fuoco, e presto sosterrà l’udienza di convalida (difeso da Enzo Spina). Il blitz è stato effettuato dagli investigatori della Squadra Mobile di Caserta, che con il nucleo cinofilo hanno fatto irruzionedi Diana, e dopo un’attenta perquisizione, hanno rinvenuto le due pistole in una busta di plastica nascosta in una intercapedine, e poco dopo il fucile a canne mozze smontato. Ilè fratello dell’ex ...