Arisa trattiene a stento le lacrime | “Sono due anni che Amadeus…” | la reazione di Zerbi infiamma il pubblico

Leggi su howtodofor

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nella puntata di Amici andata ieri in onda,ha ceduto ad un duro sfogo in studio: il maestroreagiscendo il! Il talent show condotto da Maria De Filippi incalza sempre più e si dirige verso l’attesissimo Finale. Gli allievi si stanno a poco a poco preparando a questo momento e nel frattempo si cimentano in prove tecniche per affinare le loro abilità. Nella puntata di Amici andata in onda ieri Domenica 12 Febbraio al centro dell’attenzione ci è finita la cantanteche, cedendo ad uno sfogo in studio in cui atratteneva le, ha suscitato poco dopo ladel maestro Rudyil quale, non ha potuto fare a meno di dire la sua in merito. Il commento del maestro ha ...