Arianna Mihajlovic | «Mi faccio vedere truccata e ben vestita | ma piango quando sono sola»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 14 febbraio 2023) «Preferisco sempre farmisorridente, forte,e ben. Ma in realtà il mio cuore piange specialmente!». Così scrive, la moglie dell’ex calciatore e allenatore scomparso di recente, sul suo profilo Instagram ricordando il marito scomparso. «Questo è il mio modo di elaborare il lutto! – prosegue nella didascalia -. Non so se sia giusto o sbagliato, ma questaio».e il modo di elaborare il lutto, il post Con il messaggio, quindi, la moglie diha raccontato come ha deciso di elaborare il lutto. Ognuno reagisce a suo modo, lei così. Non ha avuto paura di raccontarlo. E in occasione dell’evento in cui ...