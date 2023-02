Antognoni svela | «Ecco che squadra tifavo da bambino»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le parole di Giancarlo, ex calciatore della Fiorentina, sul suo passato e l’amore per il calcio. I dettagli Giancarlo, ex numero 10 e capitano della Fiorentina, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Ho mosso i primi passi nel calcio a Perugia, quando ho iniziato a frequentare una società di calcio. Da piccolo seguivo il calcio e simpatizzavo per il Milan, il campione che più ammiravo era Gianni Rivera. E la prima partita che ho visto dal vivo è stata Bologna-Milan, avevo 12 anni, rimasi a bocca aperta». L'articolo proviene da Calcio News 24.