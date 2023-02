Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 14 febbraio

(Di martedì 14 febbraio 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 14Manuela soffre per la distanza che Niko ha imfra loro. Micaela riuscirà a mettere zizzania fra la sua gemella e Serena, ma una sorpresa inaspettata la sera di San Valentino riuscirà a riportare l’umore di Serena alle stelle. Sebbene le intemperanze lavorative di Riccardo continuino a creare tensione fra lui e Rossella, l’uomo riuscirà a farsi perdonare. Michele, invece, è sempre più preso da ...

Nuove puntate e nuove anticipazioni per gli appassionati della soap napoletana Un Posto al Sole. Le trame della settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio 2023 raccontano di nuove emozionanti ...