Ant-man and the Wasp | Quantumania | recensione | il viaggio nel regno quantico non vale il biglietto

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ladi Ant-man and the, primo tassello della fase 5 del Marvel Cinematic Universe: nemmeno Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Kang il Conquistatore salvano un film fiacco e prevedibile A pochissimi mesi di distanza dal riuscito Black Panther: Wakanda Forever il MCU compie un pesante passo falso con questo Ant-man and the, primo tassello della quinta fase che porterà allo scontro finale con il temibile Kang il Conquistatore (o perlomeno con uno delle sue tante versioni). Questo terzo capitolo, di nuovo diretto da Peyton Reed come i precedenti, dedicato all’uomo formica è una pellicola scialba e piuttosto inetta, con un umorismo spesso forzato e fuori luogo e un villain potenzialmente carismatico e minaccioso che non viene mai sfruttato a dovere. Bentornati ...

Esce il 15 febbraio nei cinema italianiand the Wasp: Quantumania , il film dei Marvel Studios diretto da Peyton Reed con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Jonathan Majors. LEGGI - La recensione...Così anche inand the Wasp: Quantumania - al cinema dal 15 febbraio - che si apre infatti con un assunto: "la mia vita non ha senso" . Scott ne è certo, e mentre si gode il meritato riposo ...

Ant-Man And The Wasp: Quantumania, la recensione BadTaste.it TV

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Recensione, la Fase 5 inizia col botto Everyeye Cinema

Ant-Man and the Wasp: il Regno Quantico colpisce ancora. La recensione del nuovo film Marvel Best Movie

Ant-Man And the Wasp - Quantumania, un film di grandissima inventiva MYmovies.it

Ant-Man: Paul Rudd parla del suo lato preferito di Scott Lang BadTaste.it TV

Il gruppo ha già realizzato tre album e il singolo "Tilting Scale" è entrato a far parte della colonna sonora del film Marvel Ant-Man and the Wasp. La passione per la musica ha condotto il noto ...L’attesa è finita. Con il 15 Febbraio arriva al cinema Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ovvero il film che segna ufficialmente l’inizio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. E complici forse ...