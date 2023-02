Ant-Man and the Wasp | Quantumania | la recensione in anteprima

(Di martedì 14 febbraio 2023) La formula ormai collaudata dei Marvel Studios della singola storia che poi va a confluire nel grande fiume del Marvel Cinematic Universe non cessa di esistere con questo Ant-Man and the. Anzi, in questa trentunesima pellicola dell’MCU ed inizio della fase cinque degli studios, torniamo finalmente ad una composizione in cui si riesce ad assaporare il quadro generale di quello che sarà il presente e il futuro del Universo Espanso marvelliano. Ant-Man and theè una film semplice, con una storia piccola (è questo il caso di dirlo) ma che fa di questo la sua forza e il suo non essere pretenzioso, andando a toccare, quasi non volendo, dei temi forti e apprezzabili. Anche se ovviamente scalfendone la parete, a favore di una spettacolarità che da estro alla fantasia più sfrenata dello ...

In un'intervista con Screen Rant , Peyton Reed ha parlato del suo futuro ai Marvel Studios dopoand the Wasp: Quantumania . Il regista adorerebbe lavorare a un altro progetto, che si tratti di un sequel o di qualcos'altro: Ha poi aggiunto: Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin ...Durante la promozione diand the Wasp: Quantumania in un'intervista con Screenrant , il regista Petyon Reed ha parlato di Jonathan Majors come scelta per interpretare Kang. Il regista ha lodato le doti dell'attore, ...

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è un film dal fiato corto WIRED Italia

Ant-Man: Paul Rudd parla del suo lato preferito di Scott Lang BadTaste.it TV

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il Prof. Schettini parla della fisica del film Multiplayer.it

Ant-Man And the Wasp - Quantumania, un film di grandissima inventiva MYmovies.it

Ant-Man and the Wasp: il Regno Quantico colpisce ancora. La recensione del nuovo film Marvel Best Movie

La recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo film Marvel che apre la Fase 5 dell'universo della Casa delle Idee, con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.Ma ci hanno pensato gli ultimi trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania a delinearci gli sviluppi futuri del MCU, e dopo aver visto in anteprima il terzo film con protagonista Paul Rudd possiamo ...