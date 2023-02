Anna Moroni rivela la sua grande passione per lui | “Sei il mio idolo”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il nome diè storicamente legato ai programmi di tipo culinario, ma questa volta la sua professione non c’entra nulla. La celebre compagna di viaggio di Antonella Clerici, infatti, ha recentemente fatto parlare di sé per via di un’inaspettatazione. Un commento piazzato attraverso i suoi social è bastato per scatenare la curiosità … L'articolo proviene da Velvet Gossip.