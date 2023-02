Angela Celentano | per la madre la ragazza sudamericana potrebbe essere lei

(Di martedì 14 febbraio 2023) . Attesa per i risultati del test del Dna Si attende con ansia l’esito del Dna prelevato da una giovane donna di origini sudamericane per sapere se effettivamente è lei, la bambina che scomparve nel nulla durante una gita familiare sul monte Faito. Era il 1996 eaveva solo 3 anni. L’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, ai microfoni della Tgr Campania ha riportato le parole delladi: «Siamo riusciti ad acquisire delle immagini, delle fotografie ed è stato emozionante quello che ha detto Maria, quando ha visto questa fotografia, perché ha pianto e ha detto: questa è mia figlia. Inoltre una delle due figlie dei signori, guardando la foto ha detto: mamma, questa sembro io». Ferrandino poi ha raccontato come si è arrivati ...

Un'ultima flebile speranza di poter ritrovareè legata alla prova genetica, in questa storia che continua ad avere tante ombre e pochissime luci, che si dipana in un tunnel lungo ...In attesa del DNA, la madre diè sempre più fiduciosa nella pista sudamericana: la donna, infatti, è convinta che la modella rintracciata sia in realtà sua figlia., la pista sudamericana in attesa ...

Angela Celentano ritrovata La pista sudamericana in attesa del Dna, la madre: «Quella ragazza è mia figlia» ilmessaggero.it

Angela Celentano e la ragazza sudamericana, l’avvocato: «Per la madre ci sono forti somiglianze» Corriere del Mezzogiorno

Angela Celentano, cresce l'attesa per il Dna ma la mamma è sicura: «È lei, è mia figlia» ilmattino.it

Angela Celentano, la mamma della bimba scomparsa crede nella nuova pista: "È mia figlia" Virgilio Notizie

Angela Celentano è stata ritrovata La mamma è convinta che la figlia sia quella in Venezuela, si aspetta il dna ... Positanonews

La pista sudamericana riaccende le speranze di ritrovare Angela Celentano, la bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito. Il padre della ragazza in Sudamerica che potrebbe essere lei ha… Leggi ...Un'ultima flebile speranza di poter ritrovare Angela Celentano è legata alla prova genetica, in questa storia che continua ad avere tante ombre e pochissime luci, che si dipana in un tunnel lungo ...