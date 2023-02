Angela Celentano | la famiglia in attesa dell’esito dell’esame del Dna

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – Sono ore di trepidazione per i genitori diindi conoscere l’esito degli esami del Dna sui campioni biologici prelevati sulla ragazza di 31 anni di origini sudamericane che assomiglierebbe tanto alla loro figlia, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto 1996 mentre si trovava con i familiari in gita sul monte Faito. Comprensibile l’esigenza di riservatezza: ”Per ora i miei assistiti – spiega l’avvocato Luigi Ferrandino – preferiscono non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Non appena gli esiti dei test saranno noti, decideremo insieme come rendere nota la notizia”. Sono giorni di ansia e comprensibilequelli che stanno vivendo Catello e Maria, i genitori della piccola scomparsa quasi 27 anni fa e per la quale in più circostanze sono ...