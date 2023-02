Angela Celentano | imminente l’esito del Dna Anche la 31enne sudamericana ha una voglia sulla schiena

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Riserbo assoluto da parte della famiglia di, la bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito a Vico Equense (Napoli), nei giorni che precedono i risultati degli esami sul materiale genetico prelevatoche assomiglierebbe alla figlia. “”, comunica l’avvocato Luigi Ferrandino, difensore di Catelloe Maria Staiano, i genitori diche mai in tutti questi anni si sono arresi di fronte alla possibilità di ritrovare, ormai cresciuta, la loro figlia sparita mentre erano in gita sul Monte Faito in quell’ormai lontano 10 agosto 1996. LEGGI, prelevato il dnaragazza: il test riaccende la ...