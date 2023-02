Angela Celentano | genitori in attesa del Dna | per ora niente dichiarazioni

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sono ore di trepidazione per idiindi conoscere l’esito degli esami del Dna sui campioni biologici prelevati sulla ragazza di 31 anni di origini sudamericane che assomiglierebbe tanto alla loro figlia, la bambina di 3 anni scomparsa il 10 agosto 1996 mentre si trovava con i familiari in gita sul monte Faito. Comprensibile l’esigenza di riservatezza: ”Per ora i miei assistiti – spiega l’avvocato Luigi Ferrandino – preferiscono non rilasciareufficiali. Non appena gli esiti dei test saranno noti, decideremo insieme come rendere nota la notizia”. Sono giorni di ansia e comprensibilequelli che stanno vivendo Catello e Maria, idella piccola scomparsa quasi 27 anni fa e per la quale in più circostanze sono ...

Sono arrivati in Italia i campioni biologici per confermare con l' analisi del Dna la pista sudamericana sulla scomparsa di, bambina scomparsa a tre anni sul monte Faito nel 1996 . Lo riferisce Il Mattino . L'indagine si è spostata in Venezuela e in Europa del nord dove si è concentrata l'attenzione su ...La storia di, scomparsa nel 1996 La mattina del 10 agosto 1996, una bambina di 3 anni, partecipa con i suoi genitori, una casalinga ed un operaio, ed altre 40 ...

