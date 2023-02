Angela Celentano | al via l' analisi del Dna ma la mamma è certa | ' È lei | è mia figlia'

(Di martedì 14 febbraio 2023) Sono arrivati in Italia i campioni biologici per confermare con l'del Dna la pista sudamericana sulla scomparsa di, bambina scomparsa a tre anni sul monte Faito nel 1996 . ...

Sono arrivati in Italia i campioni biologici per confermare con l' analisi del Dna la pista sudamericana sulla scomparsa di, bambina scomparsa a tre anni sul monte Faito nel 1996 . Lo riferisce Il Mattino . L'indagine si è spostata in Venezuela e in Europa del nord dove si è concentrata l'attenzione su ...La storia di, scomparsa nel 1996 La mattina del 10 agosto 1996, una bambina di 3 anni, partecipa con i suoi genitori, una casalinga ed un operaio, ed altre 40 ...

Angela Celentano ritrovata La pista sudamericana in attesa del Dna, la madre: «Quella ragazza è mia figlia» ilmessaggero.it

Angela Celentano, la mamma della bimba scomparsa crede nella nuova pista: "È mia figlia" Virgilio Notizie

Angela Celentano e la ragazza sudamericana, l’avvocato: «Per la madre ci sono forti somiglianze» Corriere del Mezzogiorno

Angela Celentano, cresce l'attesa per il Dna ma la mamma è sicura: «È lei, è mia figlia» ilmattino.it

Angela Celentano, scomparsa a 3 anni nel 1996: storia del caso irrisolto (che ora sembra a una svolta) ilmessaggero.it

Angela Celentano, per la madre la ragazza sudamericana potrebbe essere lei. Attesa per i risultati del test del Dna Si attende con ansia l’esito del Dna prelevato da una giovane donna di origini ...Il caso irrisolto di Angela Celentano si riaccende. La bambina è scomparsa quando aveva 3 anni il 10 agosto del 1996 durante un picnic sul Monte Faito a Vico Equense, in provincia di Napoli. Adesso la ...