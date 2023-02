Ancora miracoli dalla Turchia | 3 persone estratte vive dalle macerie dopo 198 ore

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nuovi '' in. Due fratelli sono stati recuperati vivi da sotto lea Kahramanmaras, 198 orela devastante scossa di terremoto del 6 febbraio scorso, mentre un 18enne è stato ...

Nuovi '' in Turchia. Due fratelli sono stati recuperati vivi da sotto le macerie a Kahramanmaras, 198 ore dopo la devastante scossa di terremoto del 6 febbraio scorso, mentre un 18enne è stato ...

Un numero già enorme destinato purtroppo ad aumentare: non esistono infatti stime ufficiali sul numero di persone ancora sepolte sotto le macerie. Le ricerche e le operazioni di soccorso vanno avanti ...Si scava ancora perchè i miracoli della vita sono la cosa più preziosa. E c’è chi si attacca con tutte le sue forze alla speranza. Succede che dopo una settimana dal terremoto, ci siano ancora delle ...