Armido e Sara (71 anni di matrimonio), Luigi e Liana Ferrali (70 anni), Gino e Fioretta (67 anni) tra i tanti coniugi che hanno superato il traguardo delle nozze d oroEl principe de los poetas', sostieneche Neruda avesse pianificato di trasferirsi in Messico ... sarà undi sangue. Non tollererò che si giochi con questo". Aveva detto Salvador Allende, il ...

Anche Bagno a Ripoli celebra l’amore: premio alle coppie più longeve LA NAZIONE

Livorno, anche a febbraio è sempre estate: con il caldo si torna a prendere il sole e fare il bagno. Foto LivornoToday

Come organizzare il bagno e ottimizzare gli spazi Help Consumatori

Fabio Di Giannantonio spara sull'ex e racconta: "A Sepang ho dovuto correre... anche in bagno!" MOW

Hermet lancia il nuovo brand per la casa Zer0bed FashionNetwork.com IT

tra i tanti coniugi che hanno superato il traguardo delle nozze d'oro Bagno a Ripoli (Firenze), 14 febbraio 2023 - Armido e Sara Spagnoli si amano come quando 71 anni si sono detti sì per sempre e ...Tra le testimonianze anche quelle di dover mangiare in bagno "per non dare fastidio". E sempre a quanto riferiscono le hostess, le loro testimonianze non sarebbero state raccolte durante il primo ...