Amione | «Contro l’Inter questo è un punto d’oro | abbiamo dato il massimo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Brunoieri seraha offerto una prestazione solida, riuscendo spesso a bloccare le incursioni nerazzurre. Al termine del match, il difensore ha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria esprimendo tutta la sua soddisfazione per ilottenuto.? Bruno, ha espresso grande soddisfazione per ile la prestazione della Sampdoria nel match di ieri: «Per noiè importantissimo. Unche vale orouna squadra comeche è fortissima. Loro hanno giocatori che corrono e che giocano bene. Inoltre hanno due attaccanti come Lukaku e Lautaro Martinez che ...