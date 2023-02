Amici 22 | Piccolo G ad Angelina Mango | “non mi fido più di nessuno”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 febbraio 2023) Si torna a parlare di questa ventiduesima edizione didi Maria De Filippi, sempre al centro dell’attenzione per le continue polemiche che riguardano gli allievi. Questa volta è il turno diG, cantante della scuderia di Rudy Zerbi, che ha espresso la sua insoddisfazione riguardo alla scelta dei brani assegnati dalla produzione per le esibizioni della domenica. Il giovane si è aperto con, confessando di non fidarsi più di niente e. In particolare,G non sembra avere alcuna fiducia nella scuola e nelle decisioni che vengono prese per il suo bene.22, la risposta di Maria De Filippi aG Nel dettaglio, Maria De Filippi ha spiegato a tutti gli allievi di canto che ogni canzone assegnata non viene ...