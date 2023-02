Amici 22 | Maddalena Svevi esprime le proprie difficoltà a Emanuel Lo | “Quando ci sei tu ho l’ansia”

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Nel daytime diandato in onda pochi minuti fa,ha espresso ai suoi compagni di trovarsi inconLo. La ballerina ha ammesso di sentirsi molto ansiosa e insicuradeve provare le coreografie davanti al suo insegnante. La giovanissima allieva del talent show di Maria De Filippi ha raccontato di vederlo sempre inc***ato e di non riuscire a instaurare con lui un rapporto. Gli altri ballerini l’hanno sollecitata a parlare del suo stato d’animo con il coreografo di non tenersi tutto dentro. Prima delle prove, laè riuscita a confessare al prof di ballo la sua ansia: Non riesco a essere sicura perché ho la fissazione di non sapere la coreografia. In realtà so di averla, perchéla faccio senza musica ...