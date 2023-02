Amadeus Va Cacciato | Sgarbi Tuona Contro Sanremo!

(Di martedì 14 febbraio 2023) Vittorioha picchiato duro sul Festival di Sanremo e su. Il critico d’arte ha stroncato le scelte fatte dal direttore artistico e ha proposto addirittura di sostituirlo con uno dei cantanti piùversi del panorama musicale italiano. Ecco cosa ha dichiarato! Vittorioboccia Sanremo 2023 Il 73esimo Festival di Sanremo ha battuto ogni record di ascolto, con una media del 62% di share. Il dato più alto dal 1995. Ciò non è bastato a fermare le critiche che, come ogni anno, arrivano puntuali nonostante il successo di pubblico. Tra i detrattori c’è il noto critico d’arte Vittorio, sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni. Secondoinfatti, questo Sanremo è stato un vero e proprio fallimento. Lo ha detto chiaro e tondo ...

Gli 'over' invitati da, per converso, lo hanno divertito. Gli 'highlander' come Gino Paoli , sono irrefrenabili e, proprio questa caratteristica, li rende 'spiritosi'. Ma chi avrebbe portato ...Ancheè stato tirato in ballo. Potrebbe essere "", o almeno così sembra pensare lui stesso. Ha fatto sapere: "Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei ...

Sanremo, la conferenza stampa. Coletta (Rai): "Noi sotto assedio ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Vittorio Sgarbi: "Sanremo 2023 è stato un fallimento. Niente linea culturale e Benigni è bollito" la Repubblica

Sanremo 2023, Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni: “Non sa parlare” Donnaclick

Vittorio Sgarbi: "Vertici Rai devono andare a casa. Al posto della Ferragni avrei messo Morgan" L'HuffPost

Amadeus e Sanremo, cosa succede ora Ribaltone alla Rai: ora il conduttore può perdere il Festival ilmattino.it

Serve una direzione di carattere. Dov’è oggi un Angelo Guglielmi” “Amadeus andrebbe cacciato” Pur spezzando una lancia in favore di Amadeus, che ha definito un amico e un elegante presentatore, ...Infondo, è sua la parola finale e la linea editoriale scelta da Amadeus è stata, a detta del saggista, mediocre e fallimentare. Per questo, ci sarebbe bisogno di un cambiamento: Al suo posto io avrei ...