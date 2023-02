Alpine A523 in pista a Silverstone | giovedì la presentazione

Con uno shakedown prima della presentazione,ha mosso i primi passi a Silverstone. Sarà giovedì 16 che scopriremo il progetto 2023 del team francese, una presentazione alla quale arriverà già con i 100 km percorsi lunedì. Ocon ha ...In attesa della presentazione, programmata per il prossimo 16 febbraio,ha completato il primo shakedown con la nuova, vettura con cui Esteban Ocon e Pierre Gasly affronteranno il prossimo mondiale 2023 di Formula 1. Lungo il tracciato inglese, situato a pochi ...

F1 | Alpine: completato lo shakedown della A523 a Silverstone Motorsport.com - IT

F1 | Alpine: ecco il fire up del motore della A523 di Ocon e Gasly Motorsport.com - IT

McLaren MCL60 e Aston Martin AMR23: gli orari delle presentazioni FormulaPassion.it

Alpine: scorci di sidepods dal fire up FormulaPassion.it

Tutti gli appuntamenti di febbraio da segnare sul calendario FormulaPassion.it

In attesa della presentazione, programmata per il prossimo 16 febbraio, Alpine ha completato il primo shakedown con la nuova A523, vettura con cui Esteban Ocon e Pierre Gasly affronteranno il prossimo ...A sorpresa, l'Alpine ha fatto debuttare la propria monoposto per la stagione 2023 prima del lancio ufficiale previsto per il prossimo 16 febbraio a Londra. Come permesso dal regolamento, la A523 ha ...