Allevatore trova un cavallo morto e trascina la carcassa con il pick up

(Di martedì 14 febbraio 2023) L'uomo ha attaccato l'animale all'autocarro trainandolo per oltre sette chilometri dal luogo dove era stato rinvenuto. Multa da 4mila euro

L'uomo ha attaccato l'animale all'autocarro trainandolo per oltre sette chilometri dal luogo dove era stato rinvenuto. Multa da 4mila euro

E' successo a Sigillo, nella zona di lancio dei deltaplani. L'uomo ha attaccato l'animale all'autocarro trainandolo per oltre sette chilometri dal luogo dove era stato rinvenuto. Multa da 4mila euro