Alle regionali un voto per il governo Meloni raggiante | “Esecutivo rafforzato”

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il netto trionfo del centrodestraelezioniè chiaramente sottolineato delle dichiarazioni di leader e principali protagonisti dei partiti della coalizione. Il presidente del Consiglio e leader di Fdi, Giorgia, si fa sentire verso metà pomeriggio attraverso i canali social, esprimendo soddisfazione per le vittorie del centrodestra e la nuova affermazione del suo partito: «Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare ile il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia». La premier si sente più forte, lo dice espressamente: si tratta di «un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del ...