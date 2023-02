Alla Cina conveniva rimanere aperta. I numeri di Goldman Sachs

(Di martedì 14 febbraio 2023) Se lariapre, ci guadagna il mondo intero. Ne sono convinti gli analisti di, i quali prevedono una crescita del Pil cinese del 6,5% nel 2023. Inoltre, la riapertura e la ripresa della domanda interna del Dragone potrebbero aumentare il Pil globale dell’1% entro la fine del 2023. Un report della banca d’affari americana, firmato da Joseph Briggs e Devesh Kodnani mette in luce i possibili benefici della fine della zero Covid policy in, dopo due anni e mezzo di chiusure indiscriminate e crisi industriali. Come a dire, Pechino nel suo ostinarsi nel relegare i cittadini a casa, ha cagionato un danno oltre che al Paese anche all’economia mondiale. “Stimiamo che la riapertura dovrebbe aumentare la domanda interna fino al 5% in. Si tratta di una notizia positiva, poiché le economie ...

la riapertura della Cina potrebbe anche aumentare l'inflazione globale, con una spinta di 0,5 punti percentuali. Tutto questo mentre, sempre secondo Goldman Sachs ma relativamente alla prima economia ...