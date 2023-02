Alimenti ritirati dagli scaffali | ci sono alcuni lotti di mandorle sgusciate e un minestrone Bonduelle

(Di martedì 14 febbraio 2023) Altriper rischi per la salute.state richiamate r le, contenute in vaschette compostabili 200-400 grammi, con marchio ‘I&D Srl’ con sede dello stabilimento a Frattamaggiore (Na). Lo riporta il sito del ministero della Salute. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di aflatossine, il prodotto non deve essere consumato, ma riportato al punto vendita. Irichiamatii seguenti: 279/22; 280/22; 295/22. Sempre per lo stesso produttore dic’è il rischiamo per i277/22 e 291/22 che peròconservati nel secchiello di plastica da 1 chilogrammo. Anche qui c’è la possibile ...

Poiché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, l'esposizione del consumatore tramite glideve essere mantenuta quanto più bassa possibile. Le aflatossine ......a lunga conservazione, in scatola e resistenti;per bambini; pannolini per ...Comuni uniti per raccogliere fondi a sostegno dei Paesi terremotati I beni donati verranno poi...

Alimenti ritirati dagli scaffali: ci sono alcuni lotti di mandorle ... Secolo d'Italia

Ritirati brownies Eurochef, contengono un allergene non indicato Sky Tg24

E' allerta, tutti i lotti di questo dolce ritirati dai supermercati: è quello preferito da molti italiani | Non mangiatelo! LaTuaDietaPersonalizzata

Ritirati brownies Eurochef, contengono allergene non indicato ... Agenzia ANSA

E' allerta grave, ritirato questo alimento surgelato da questo noto supermercato: contiene corpi estranei | I lotti! LaTuaDietaPersonalizzata

Si prevede che il cambiamento climatico avrà un impatto sulla presenza di aflatossine negli alimenti in Europa. Poiché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, ...È stato emesso un nuovo richiamo di alimenti con la presenza di allergeni non elencati ... Come misura precauzionale, l’azienda ha deciso di ritirare i suoi brownies dagli scaffali dei supermercati.