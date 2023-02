Alimenti | richiamo per mandorle sgusciate | presenza di aflatossine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) -per le, contenute in vaschette compostabili 200-400 grammi, con marchio 'I&D Srl' con sede dello stabilimento a Frattamaggiore (Na). Lo riporta il sito del ministero della Salute. Il motivo delè la possibiledi, il prodotto non deve essere consumato, ma riportato al punto vendita. I lotti richiamati sono i seguenti: 279/22; 280/22; 295/22. Sempre per lo stesso produttore dic'è il rischiamo per i lotti 277/22 e 291/22 che però sono conservati nel secchiello di plastica da 1 chilogrammo. Anche qui c'è la possibiledi

