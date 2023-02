“Alfonso | è successa una brutta cosa” GF Vip 7 | Giulia Salemi scoppia a piangere in diretta

(Di martedì 14 febbraio 2023) Colpo di scena durante l’ultima puntata del programma diSignorini.: la confessione choc al GF Vip 7. La ragazza infatti, incalzata dal padrone di casa sulla presunta crisi con il compagno Pierpaolo Pretelli, ha detto qualche nessuno si sarebbe mai immaginato di ascoltare. A questo punto, dopo la domandadel conduttore,ha cambiato espressione, le sono venute le lacrime agli occhi e ha detto qualdi davvero intenso. “Siamo in crisi”, dice la giovane conduttrice.a quel punto cerca di saperne di più e la ragazza ha confermato intelevisiva di vivere un momento assolutamente complicato con Pierpaolo., con le lacrime agli occhi ...

...accordi con autori eSignorini, il suo abbandono della casa sarà solo temporaneo . La prassi del congedo temporaneo dalla casa ormai non è più una novità. In quest'edizione è giàa ...... ma probabilmente - parlando con la produzione eSignorini - sono arrivati ad un accordo di ... Un'esperienza simile èanni fa a Daniele Bossari quando - in epoca pre - Covid - uscì ...

Levante, dal successo di Alfonso a Sanremo 2023: Vivo, la canzone che parla delle emozioni oscure della matern ilmessaggero.it

Cos'è successo al Grande Fratello Vip il 13 febbraio Mediaset Infinity

Grande Fratello Vip 7: la puntata speciale e più difficile per Alfonso Signorini. Anticipazioni e nomination Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Anticipazioni Grande Fratello Vip, stasera lunedì 13 febbraio 2023 la nuova puntata: ospiti, sondaggi, nom... Canale Dieci

Crisi per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva conferma: cosa è ... Tvpertutti

Si è concluso lo scorso weekend l’Agropoli International Film Festival, un appuntamento interamente organizzato dagli studenti del liceo Alfonso Gatto di Agropoli ... studenti del dipartimento giuria.voglio essere sincera Alfonso. Stiamo vivendo in questo momento – ha dichiarato Giulia Salemi – un momento di crisi, che può succedere a tantissime coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti. Non ...