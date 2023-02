Alberto Genovese è tornato in carcere

(Di martedì 14 febbraio 2023)è di nuovo in. L'ex imprenditore deve infatti scontare la pena definitiva di 6 anni, 11 mesi e 10 giorni decisa dal giudice di Milano per due casi di violenza sessuale.è accusato di aver...

Da luglio 2021 era agli arresti domiciliari in una comunità per tossicodipendenti, ora torna in carcere l'imprenditore delle start up digitali. L'ordine di esecuzione di pena è stato eseguito dalla squadra mobile e sottoscritto dal pubblico ministero di Milano Adriana Blasco , dopo la condanna definitiva a sei anni, undici ...Nella serata di lunedì 13 febbraioha fatto il percorso inverso per rientrare in cella. La Squadra mobile di Milano ha eseguito l'ordine di esecuzione emesso dal pm Adriana Blasco. ...

Da luglio 2021 era agli arresti domiciliari in una comunità per tossicodipendenti, ora torna in carcere l’imprenditore delle start up digitali Alberto Genovese. L’ordine di esecuzione di pena è stato ...Dopo aver trascorso nove mesi in carcere, Alberto Genovese aveva ottenuto i domiciliari in una clinica per il recupero dalla dipendenza dagli stupefacenti, ma nella giornata di ieri 13 febbraio è torn ...