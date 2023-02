Al via Amulet | il bando europeo per materiali leggeri in catene industriali innovative

Leggi su fmag

(Di martedì 14 febbraio 2023) Parte in questi giorni il secondodel progetto(Advanced Material and Manufacturing Technologies United for Lightweight), la misura europea per l’applicazione di. L’obiettivo diè quello di sfruttare il potenziale innovativo delle PMI attraverso uno scambio intersettoriale di conoscenze per creare nuovedel valore tramite l’uso diavanzati e contribuire a ridurre le emissioni di CO2, incrementando l’efficienza energetica e delle risorse. Perché il progettoEsistono tre principaliutilizzati nell’industria: compositi a base di ...