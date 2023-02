Afragola | borsa con droga lanciata dall’auto | tre denunce

(Di martedì 14 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Sportiglione adun’auto con a bordo tre persone le quali, alla loro vista, hanno lanciato unaper poi allontanarsi velocemente. I poliziotti hanno recuperato il borsello in cui hanno rinvenuto 26 involucri contenenti circa 59 grammi di hashish, 20 bustine contenenti circa 27 grammi di marijuana, un cellulare e 380 euro; infine, hanno raggiunto e fermato l’autovettura. Un 26enne, un 17enne e un 16enne, tutti di, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre, il 26enne è stato altresì denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio. Infine, il veicolo è stato sequestrato. L'articolo ...

