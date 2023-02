“Aerei russi ammassati al confine ucraino” Ora Putin usa i detenuti come “carne da cannone”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 febbraio 2023) Mosca sta ammassandoalcon l’Ucraina, segnale che Mosca potrebbe usare questi velivoli per supportare un’offensiva di terra. Lo riporta il Financial Times citando fonti d’intelligence occidentali. La guerra, a quasi un anno dal suo inizio, potrebbe entrare in una nuova fase. Per questo motivo, i Paesi occidentali hanno fornito all’Ucraina asset di difesa aerea e munizioni per cercare di contenere l’eventualità di un’ondata di attacchi. Due funzionari hanno segnalato che le intelligence di Paesi Nato hanno rilevato che Mosca sta dislocandoad ala fissa alcon l’Ucraina. “E’ assolutamente chiaro che abbiamo una breve finestra di tempo per aiutare gli ucraini a prepararsi per un’offensiva e che essi hanno necessità abbastanza specifiche”, ha ...