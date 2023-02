“Addio mamma Elena” Il malore a letto | poi muore all’improvviso a 33 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Choc in Veneto per l’Livia Ivanov, morta a soli 33per uninaspettato. Un decesso che non ha spiegazioni, dato che la donna versava in buone condizioni di salute prima che questo improvviso malessere la travolgesse da un momento all’altro. Stando a quanto ricostruito finora, la vittima del mancamento si è sentita male mentre si trovava ainsieme al suo compagno. Proprio quest’ultimo ha subito lanciato l’allarme, accorgendosi della gravità della situazione. Infatti, come scritto dal sito Leggo,Livia Ivanov è morta dopo unche nessuno poteva nemmeno lontanamente immaginare. Il partner si è reso conto che la 33enne stava ansimando ed erano apparse bave sulla sua bocca. I soccorritori del 118 si sono piombati immediatamente ...