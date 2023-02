(Di martedì 14 febbraio 2023) E’ morto a 93 anni l’editore, fondatore dell’omonima casa editrice, con sede a Bellinzona dove era nato il 23 luglio 1929 e dove si è spento l’11 febbraio 2023. Lo annuncia “con tristezza” la casa editrice.ha dato vita alla casa editrice nel 1949 quando nel retro della libreria-cartoleria di famiglia ha installato alcune macchine da stampa e questo è stato il primo nucleo della tipografia da cui sarebbero nate le Edizioni. Tra le opere e gli autori pubblicati, il ‘Diario svizzero’ di Piero Chiara, Romain Gary, Robert Walser e Agota Kristof. Grazie alla collaborazione con figure come Virgilio Gilardoni, con cuiha fondato nel 1960 la rivista “Archivio Storico”, la casa editrice è diventata presto un ...

È morto Libero Casagrande . L'ticinese, fondatore dell'omonima casa editrice con sede a Bellinzona , si è spento lo scorso 11 febbraio'età di 93 anni. (Nella foto in altro Libero Casagrande, dal profilo Facebook ......Emanuela. La vera storia del caso Orlandi. Il sequestro, i ... Una cosa comunque mi pare certa: questa vicenda è nata'... Ma l'stampò poche copie e ora il libro non è più in ...

Addio all'editore ticinese Libero Casagrande varesenews.it

Addio all’editore Aldo Canovari, fondò Liberilibri. Tremonti: «Era un animatore di idee e prospettive» corriereadriatico.it

Loiri Porto San Paolo: addio all'ex sindaco ed insegnante Agostino ... Olbiapuntoit

Lutto nel mondo dello sport, addio all'ex sciatrice Elena Fanchini CONI