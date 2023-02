Addio al volto noto di Canale 5 | è morta insieme a sua figlia

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 febbraio 2023) News Tv.alla famosa attrice di5, èa sua. Com’è successo? Le due donne sono state riconosciute tra le oltre 40mila vittime del terremoto in Turchia. La madre recitava nella famosa soap turca Terra Amara, trasmessa sulMediaset dal 2022. Chi è l’attrice protagonista che è scomparsa a causa del devastante terremoto? Emel Atici ècon laall’attrice della soap Terra Amara La donna era nota in Italia per essere una delle protagoniste della soap turca Terra Amara, che va in onda su5 dal 2022. Attualmente, la soap va in onda alle 14:10 sulMediaset dal lunedì al venerdì. Il sabato, invece, cambia orario e passa alle 14:30. La ...