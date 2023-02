(Di martedì 14 febbraio 2023) È morto in circostanze ancora da chiarire, l'attore 27enne noto per la serie New

"Laureato alla School of Cinematic Arts dell'Università della California, con la passione per la regia e la produzione musicale, il talento diera sconfinato", prosegue il comunicato. "...L'attore è stato trovato senza vita dalla polizia nel suo letto a(Texas). Gli agenti, allertati dalla moglie dell'attore che non riusciva a mettersi in contatto con lui, hanno bussato più ...

Addio ad Austin Majors la baby star di New York Police Department ilGiornale.it

Addio all'attore Austin Majors, da bambino recitò in New York Police Department RaiNews

Se n'è andato a soli 27 anni Austin Majors, ex baby attore della serie New York Police Department. È morto a Los Angeles, città in cui viveva, per cause ancora sconosciute. C'è però un mistero che ...Austin Majors, l'ex baby attore della serie tv "New York Police Department", è morto sabato 11 febbraio a Los Angeles all'età di 27 anni. Secondo il medico legale della contea di Los Angeles, la causa ...