Acrobati e spettacoli circensi per il Carnevale nel centro storico di Cerveteri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 febbraio 2023), contorsionisti, giocolieri e mangiafuoco neldi. Ildisi illumina con la magia dei “Buskers in Town”, che sabato 18 febbraio a partire dalle ore 15:30 saranno in Piazza Santa Maria, Piazza Risorgimento e al Piazzale del Belvedere della Rocca Antica con tantidi magia e giocoleria per festeggiare insieme il periodo dell’anno più colorato che ci sia, il! “Un evento straordinario dedicato a tutte le bambine e bambini e in generale alle famiglie che coinvolgerà l’intero– ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di...