Accordo trovato con la Juventus | tutto fatto per il rinnovo di Danilo | novità sullo stipendio

(Di martedì 14 febbraio 2023) In mattinata il difensore della, aveva anticipato possibiliriguardo il suo futuro con la maglia bianconera: “Il mio contratto scade nel 2024 ma nei prossimi giorni ci saranno delleimportanti. Ho fiducia nel club: riuscirà a superare anche questo momento“, ha detto.che, secondo quanto riportato da Sky, sono arrivate. Il calciatore, infatti, ha raggiunto l’per ildi contratto con laancora in bianconero,l’Il difensore brasiliano, arrivato allanel 2019, ha raggiunto l’per il ...

Il difensore brasiliano, che in assenza di Bonucci ha indossato spesso in questa stagione la fascia di capitano dei bianconeri, hal'per prolungare il suo rapporto con la Vecchia ...L'è statoquesta mattina,14 febbraio, nel tavolo di unità di Crisi convocato in Regione a cui hanno partecipato i sindacati Cgil Flai e Cisl Fai, una rappresentanza di Gegè, di Cia, ...

Francesca Amadori, licenziata dall'azienda del nonno: accordo ... Fanpage.it

Francesca Amadori, accordo con l'azienda di famiglia dopo il licenziamento Sky Tg24

Cesena, il caso Francesca Amadori si chiude con un accordo: a ... Corriere Romagna

Accordo trovato e firma in arrivo: Xavi brucia la Juventus JMania

Accordo tra Juventus e Danilo per il rinnovo - Numero Diez numero-diez.com

Non sono stati resi noti i termini economici dell’accordo extragiudiziale raggiunto ieri, lunedì 13 febbraio, ma come spiega una nota dello studio legale che ha assistito la nipote del fondatore del ...ieri "ha trovato consensuale e positiva conclusione il contenzioso in essere". "La reciproca disponibilità – spiega la nota – ha reso possibile un accordo che consentisse, in primis, la tutela ...